В Украине появились три новых бригадных генерала. Указ о присвоении этого звания 26 марта подписал президент Владимир Зеленский.

Текст документа под номером 177/2022 появился на сайте Офиса президента.

Как говорится в указе, звание бригадного генерала присваивается офицерам Генерального штаба Владимиру Ковалю, Валерию Стецюку и Геннадию Шаповалову.

Звание бригадного генерала в Украине ввели в 2020 году. Оно заменило чин генерал-майора.

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