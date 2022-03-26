Президент Украины Владимир Зеленский снова поднял тему поставок самолетов в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает Офис Президента на своем официальном Telegram-канале.

«Цена промедления с самолетами - тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам», - заявил Зеленский.

Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, до сих пор не переданы нашему государству. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

Напомним, ранее Дуде, вылетевшему на встречу с Байденом, пришлось вернуться в Варшаву и сменить самолет.

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