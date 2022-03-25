Глава ОП Андрей Ермак назвал фейком заявления из России, что Польша путем своей идеи миротворческой миссии НАТО в Украине пытается вернуть себе "исторические территории". То есть, - аннексировать западно-украинские области, которые с 1918 по 1939 год входили в состав Польши.

По словам Ермака, фейк о стремлении Польши аннексировать часть Украины был создан кремлевскими пропагандистами в ответ на поддержку поляками нашей страны.

"Россию действительно испугала идея Польши направить в Украину миротворцев, поэтому в Москве стали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были их состоянием на 1939 год". Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году. Также нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину", - заявил Ермак.

Также он добавил, что "россияне не понимают, что их ментальность и захватнические планы чужды свободной, успешной Европе и Украине".

"Здесь совсем другие ценности и понятия об успехе. Захват чужих территорий при тотальной бедности – это особенности исключительно русского менталитета", - сообщил Ермак и добавил, что подобные фейки "демонстрируют полное физическое и информационное поражение россиян в Украине".

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша предлагает НАТО ввести миротворческий контингент в Украину, чтобы взять под контроль западную часть страны.

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