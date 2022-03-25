Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из 10 пунктов по поддержке Украины".

Среди них отключение всех российских банков от SWIFT, исключение России из всех международных организаций, приостановка виз для россиян, санкции против ЕР и "бизнес-окружения олигархов", запрет доступа в порты для российских судов и закрытие сухопутного въезда в Россию и выезда из неё.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.