В среду, 13 апреля, идет 49-й день войны в Украине.

Военные РФ не перестают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской области. Продолжается наступление на украинские позиции в Мариуполе.

На фоне военных действий в Украине проходит посевная. А также вырос спрос на такие профессии, как водители, швеи, электромонтеры, фрезеровщики.

Анализ ситуации и о том, что изменилось 12 апреля, читайте в нашем итоговом материале.

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Ниже хроника событий сегодняшнего дня. В ней коротко о том, как живет Украина в условиях войны и что происходит в зоне боевых действий. Материал обновляется.

13 апреля

08.31 Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, поскольку неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению, сообщает британская разведка.

Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.

Об этом говорится в отчете британской разведке, опубликованном в Twitter Минобороны страны.

08.20 Сегодня из Луганской и Донецкой области отправятся три эвакуационных поезда.

В Луганской области Новозолотаровка – Лозовая, отправление в 14.00;

В Донецкой области – Покровск – Чоп, отправление в 16.30

Славянск – Львов, отправление в 17.00.

08.15 В Луганской области за минувши сутки военные РФ нанесли удары по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку, Кременной, Новодружеску. Погиб человек. Повреждены десять домов, Об эм сообщил глава области Сергей Гайдай.

Продолжаются восстановительные работы. В Лисичанске вернули газоснабжение в часть города.

08.10 Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии едут в Киев. Будут обсуждать вступление Украины в ЕС, усиление восточного фланга НАТО и санкции против России.

08.01 Компания Maxar публикует спутниковые снимки скопления российской техники в Белгородской области.

07.45 Ночью в центральной Украине обстреляли железнодорожную станцию, сообщили в "Укрзализныце".

Место, куда "прилетело", не называется.

Ведомство заявило, что уже изменили маршрут движения для 17 поездов и предупреждает о задержках.

06.40 Главное из утренней сводки Генштаба:

- РФ создаёт отряды добровольцев, имеющих боевой опыт, и перебрасывает их в Украину.

- В Курской области остаются военные подразделения российской армии, чтобы сковывать украинские силы на Черниговском направлении.

- на захваченных территориях Харьковской области РФ создаёт "народную милицию".

- в Мариуполе противник ведёт наступление в районе завода "Азовсталь" и морского порта.