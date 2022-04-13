В среду, 13 апреля, идет 49-й день войны в Украине.
Военные РФ не перестают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской области. Продолжается наступление на украинские позиции в Мариуполе.
На фоне военных действий в Украине проходит посевная. А также вырос спрос на такие профессии, как водители, швеи, электромонтеры, фрезеровщики.
Анализ ситуации и о том, что изменилось 12 апреля, читайте в нашем итоговом материале.
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Ниже хроника событий сегодняшнего дня. В ней коротко о том, как живет Украина в условиях войны и что происходит в зоне боевых действий. Материал обновляется.
13 апреля
08.31 Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, поскольку неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению, сообщает британская разведка.
Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.
Об этом говорится в отчете британской разведке, опубликованном в Twitter Минобороны страны.
08.20 Сегодня из Луганской и Донецкой области отправятся три эвакуационных поезда.
В Луганской области Новозолотаровка – Лозовая, отправление в 14.00;
В Донецкой области – Покровск – Чоп, отправление в 16.30
Славянск – Львов, отправление в 17.00.
08.15 В Луганской области за минувши сутки военные РФ нанесли удары по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку, Кременной, Новодружеску. Погиб человек. Повреждены десять домов, Об эм сообщил глава области Сергей Гайдай.
Продолжаются восстановительные работы. В Лисичанске вернули газоснабжение в часть города.
08.10 Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии едут в Киев. Будут обсуждать вступление Украины в ЕС, усиление восточного фланга НАТО и санкции против России.
08.01 Компания Maxar публикует спутниковые снимки скопления российской техники в Белгородской области.
07.45 Ночью в центральной Украине обстреляли железнодорожную станцию, сообщили в "Укрзализныце".
Место, куда "прилетело", не называется.
Ведомство заявило, что уже изменили маршрут движения для 17 поездов и предупреждает о задержках.
06.40 Главное из утренней сводки Генштаба:
- РФ создаёт отряды добровольцев, имеющих боевой опыт, и перебрасывает их в Украину.
- В Курской области остаются военные подразделения российской армии, чтобы сковывать украинские силы на Черниговском направлении.
- на захваченных территориях Харьковской области РФ создаёт "народную милицию".
- в Мариуполе противник ведёт наступление в районе завода "Азовсталь" и морского порта.