В Украине из-за войны огромная безработица. По данным Государственного центра занятости, к 1 марта без работы оказалось 313,8 тысяч человек.

Но параллельно идет рекордное увеличение новых вакансий: в марте их количество выросло больше чем в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле предложений от работодателей стало еще больше, уверяет эксперт рынка труда Татьяна Пашкин.

На многих предприятиях заговорили о дефиците персонала. Руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук недавно рассказывал нам о нехватке швей. Сейчас компания ищет менеджеров по сбыту, швейникам также не хватает технологов, отмечает эксперт.

"Электромонтеры, швеи, врачи, водители, фрезеровщики, слесари, трактористы", - перечисляет самых востребованных специалистов директор Института профессиональных квалификаций Родион Колышко.

Впрочем, он тут же добавляет: официальная статистика сейчас не показательна. "Реальность совсем другая", - говорит Колышко.

Война и миграция украинцев по стране кардинально изменили ситуацию на рынке труда. Тогда как в одних регионах некому работать, в других люди оббивают пороги компаний и не могут устроиться.

Плюс изменились расклады по зарплатам. "Люди сейчас готовы работать больше и получать меньше", - отмечает Александр Барсук. И многие работодатели этим пользуются. Например, упали зарплаты даже для дефицитных водителей.

Разбирались, что происходит на рынке труда, для кого в Украине есть работа и сколько готовы платить работодатели.

"Непонятно, вы еще работаете, или уже нет"

Как говорит Родион Колышко, с начала войны сложно сложить достоверную картинку по рынку труда.

"Проблема в базах данных. Из-за дефицита объективной и оперативной информации ее достоверность снижается. По нашим данным, на 8 апреля количество безработных в Украине примерно 285,5 тысяч человек. Минфин и Государственная служба занятости на 1 марта дают цифру в 313,8 тысяч. Думаю, реальность совсем другая. Около 10 млн украинцев покинули свои дома и, соответственно, работу. Мы наблюдаем катастрофическое снижение количества поточных вакансий (которые существуют на протяжении длительного периода времени). В марте 2021 года число поточных вакансий составляло около 39,8 тысяч, в марте этого года - 9,8 тысяч", - говорит эксперт.

"Непонятно сколько людей в реальности остались без работы. Многие сами не знают, работают они еще или нет, так как ряд предприятий отправили персонал в простой или отпуск за свой счет. То есть трудовая книжка вроде где-то лежит, но денег не платят. Может оказаться, что с конца февраля вас уже уволили или, наоборот, на днях скажут выходить на работу. Думаю, более объективная картина появится не раньше мая", - добавила Пашкина.

При этом сейчас идет рост новых вакансий: к концу марта этот показатель увеличился в 25 раз (до 2,7 тысяч). В апреле - новый прирост. Предложений от работодателей становится больше с каждым днем, отмечает Пашкина.

"Это не значит, что компании начали массово открывать новые рабочие места. Главное объяснение - огромное число специалистов разбежались кто куда, а работать нужно. Поэтому предприятия пытаются закрыть свои текущие потребности и объявляют о новых вакансиях", - говорит Колышко.

Больше всего вакансий подают работодатели Днепропетровской области (больше 2 тысяч), Киева (1,7 тысяч), Харьковской (1,3 тысячи), Львовской (1,28 тысяч) и Одесской (940) областей.

Интересно, что еще буквально пару недель назад Львов, едва ли не впервые за последние годы, опережал Киев по количеству вакансий. Но сейчас столичный бизнес начал массово возобновлять работу, и соотношение снова изменилось в пользу Киева, говорит Пашкина.

Для кого в Украине есть работа

По словам Колышко, в марте в топовый список самых востребованных специалистов вошли электромонтеры, швеи, врачи, водители, слесари, фрезеровщики, трактористы.

Андрей Забловский говорит, что бизнес сейчас активно ищет водителей.

"В марте правительство разрешило водителям категории "В" управлять грузовиками, что существенно расширило круг потенциальных со соискателей. Но их все равно не хватает", - констатирует эксперт.

О дефиците водителей нам также рассказывали в сети "БРСМ-Нафта", АТБ и в других компаниях.

С недавних пор появился спрос на строителей.

"В них сейчас нуждается по меньшей мере тысяча работодателей. Отчасти спрос связан с попыткой провести восстановительные работы на освобожденных территориях. Понятно, что потребность в таких специалистах будет только расти", - добавил Забловский.

Пашкина отмечает, что одной из новинок мартовского списка вакансий стали консьержи. Их активно ищут, в частности, в Киеве: предлагают 4-6 тысяч гривен за работу сутки через трое. Жильцы домов таким образом надеются хотя бы частично решить проблему безопасности, рассчитывая, что бдительные бабушки чужих не пропустят.

"Если бы еще пару недель назад меня спросили, когда у нас снова появится работа для консьержей, я бы сказала никогда. Но сейчас такие вакансии уже в предложении", - говорит Пашкина.

Появляется много вакансий по подработкам, неквалифицированному труду. Скажем, разгрузить гуманитарку, разобрать завалы, вскопать огороды и др.

При этом, по словам Забловского, стало меньше работы для продажников, которые до войны считались любимчиками работодателей.

"Теперь же количество вакансий для продавцов уменьшилось с 10 тысяч до 6,3 тысяч", - добавил Забловский.

Снизилось количество предложений для айтишников. В марте рынок труда для них просел на треть, что связано с приостановкой многими компаниями проектов в этом направлении. Впрочем, как говорит Пашкина, так как за компьютерщиками всегда стояли очереди работодателей, высвободившихся специалистов уже готовы подхватить другие компании.

Кому сейчас действительно сложно - так это офисным работникам, маркетологам, менеджерам, юристам. Многие остались без работы, и особых перспектив устроиться у них в ближайшее время нет.

"В марте спрос на HR-специалистов, согласно данным dijnni.co, упал на 68%, на маркетологов - на 49%", - отмечает Пашкина.

В Киеве дефицит, во Львове лишние

Впрочем, перспективы по работе сейчас сильно зависят от региона.

Понятно, что в зонах боевых действий особо не до трудоустройства. Но даже если брать относительно спокойные регионы, то ситуация неоднозначная. Скажем, многие украинцы переехали в западные регионы. Предприятия тоже начали процесс релокации бизнеса, но они не успевают за трудовой миграцией, говорит Пашкина.

По ее словам, в Полтавской, Винницкой, Тернопольской областях сейчас много аграрных вакансий.

На западной Украине ищут швей, инженеров, рабочих. Но вакансий намного меньше, чем переселенцев.

"Есть еще один нюанс. Многие предприятия в западных регионах готовы брать людей на долгосрочной основе, так как предлагают обучение. А вынужденные мигранты ждут не дождутся, когда можно будет уехать домой. Плюс по западным областям ситуация сейчас примерно такая же, как в Польше: вакансии вроде и есть, но мигрантов настолько много, что всех обеспечить работой просто нереально", - говорит Пашкина.

В Киеве работодатели, наоборот, жалуются на дефицит специалистов.

"У многих технологи и менеджеры убежали, не хватает также швей, сбытовиков", - говорит Барсук.

По словам главы профильной ассоциации "ФармРада" Елены Прудниковой, большая проблема с провизорами: многие аптеки из-за того, что сотрудники уехали в другие регионы, попросту не могут открыться.

Такая же проблема с мастерами СТО, парикмахерами и др.

Срезают зарплаты

Не радуют украинцев и зарплаты. По словам Родиона Колышко, средний уровень зарплат на новых вакансиях, появившихся в марте, колеблется от 9 до 11 тысяч. 11 тысяч предлагают в столице, и это считается неплохими деньгами по нынешним временам.

"Многие специалисты готовы работать больше, а получать меньше", - говорит Барсук.

Впрочем, на самом деле ситуация с зарплатами разная даже в рамках одной профессиональной области. К примеру, в ритейле есть вакансии и на 5 тысяч, и на 15 тысяч. Курьерам, рабочим платят 400-500 гривен за смену, что на 200-400 гривен меньше, чем до войны.

В целом тенденция по рынку такова, что работодатели пытаются срезать зарплаты, минимум, на 10-15%. Часто это не прямое снижение оклада, а снятие премий и доплат, новая формула оплаты труда (например, небольшая ставка, а остальное - в привязке к загрузке и результатам работы).

"Интересно, что снизились зарплаты даже у дефицитных водителей. Если ранее украинские работодатели конкурировали за них с европейскими и люди получали по 40-50 тысяч, то сейчас водителей ищут на 20-35 тысяч", - говорит Пашкина.