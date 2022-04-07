Учителя харьковских школ получают от администрации учебных заведений рассылку, в которой сказано, что с 14 марта образовательный процесс приостановлен. В связи с тем, что этот период является простоем, оплачивать работникам их труд будут в размере двух третей от тарифной ставки (оклада).

Такой текст получили, в частности педагоги одной из школ Киевского района, которая находится в центре Харькова.

"Сообщаю, что с 24.03.2022 вступил в силу закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Что касается вопросов оплаты труда. Напоминаю, что с 28.02.2022 по 13.03.2022 были введены каникулы. В настоящее время оплата производится как во время каникул. С 14.03.2022 до особого распоряжения в учебных заведениях Харькова образовательный процесс приостановлен. В связи с тем, что этот период является простоем, оплата труда работников производится в размере двух третей от тарифной ставки (оклада)", - говорится в рассылке.

Кроме того, администрация добавила, что по собственному желанию работники могут взять в этот период ежегодный основной отпуск на 24 дня или отпуск без сохранения заработной платы.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об упомянутом в тексте рассылки законе, который фактически отменяет КЗоТ на время войны и существенно ухудшает условия труда для людей.

А размер зарплаты бюджетников во время войны (не менее 2/3 от ставки при простое) оговаривается в постановлении Кабмина от 7 марта 2022 г. № 221. Этот документ регулирует вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, в условиях военного положения.

Мы также писали, как обстоят дела с трудоустройством и оплатой труда у украинских беженцев.