В начале войны президент заявил, что денежное обеспечение военнослужащих ВСУ с 1 марта 2022 года вырастет на 30%. В связи с этим сухопутные войска обнародовали новые зарплаты в армии.

Они разные для тех, кто принимает участие в боевых действиях и для тех, кто не принимает.

Судя по инфографике, на время военного времени военнослужащим начисляется дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен в месяц дополнительно к их ежемесячному денежному обеспечению. А у тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, "надбавка" составляет +100 тысяч.

Так, стрелок в военное время получает более 43 тысяч гривен в месяц (на поле боя - более 113 тыс.). Сержант роты или командир танка при военном положении - от 46 тысяч (более 116 на войне). Зарплаты комбатов и комбригов при военном положении стартуют от 50-60 тысяч в тылу и 124-132 тысяч на фронте.

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