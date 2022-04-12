Сегодня состоялось заседание Кабинета министров. Было принято несколько решений в условиях военного положения, в частности, о помощи аграрному сектору, предпринимателям, внутренним переселенцам и семьям погибших на войне.

Самые важные решения Кабмина:

Расширен перечень лиц, которые получили ранения, контузию, увечья или заболевания, находясь непосредственно в районах проведения боевых действий. Эти лица смогут претендовать на государственное обеспечение их лечения. 541 млн гривен направлены на программы поддержки агропрома. 2,33 млрд гривен выделено Минфину на поддержку субъектов предпринимательства. Упрощена процедура временной регистрации в период действия военного или чрезвычайного положения тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники и других механизмов. Сокращен перечень документов для регистрации и предусмотрено, что осмотр машин госинспекторами не будет обязательным. Увеличены на 200 млн гривен расходы на здравоохранение – для закупки оборудования для предоставления неотложной и экстренной помощи пациентам, пострадавшим в результате войны. Выделено 200 млн гривен Министерству экономики для предоставления работодателю компенсации затрат на зарплаты трудоустроенных ВПЛ. Выделен 31 млн гривен Минветеранов на единовременную денежную помощь членам семьям 3 человек, погибших при участии в АТО (ООС) на Донбассе, а также 44 военным, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в АТО (ООС).

Ранее в правительстве заявили, что Украине сейчас нужно несколько десятков миллиардов долларов помощи.

По предварительным оценкам Минэкономики, Украина потеряет в результате войны больше $1 трлн к 2030 году.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.