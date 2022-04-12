Кабмин выделил 200 миллионов гривен на компенсации работодателям, трудоустроившим переселенцев.

За каждого взятого на работу внутреннего переселенца им будут платить по 6500 гривен в месяц. Но трудоустраивать человека придется официально.

Напомним также, что вынужденно покинувшие дома люди, могут получить ежемесячное пособие в размере 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.

А тем, кто бесплатно селит у себя дома переселенцев, государство выплатит по 450 гривен в месяц на одного жильца.

По данным ООН, более 7 млн украинцев стали внутренними переселенцами из-за войны.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.