Германия столкнется с массовой безработицей и внутренними потрясениям, если резко откажется от российского газа.

Такой прогноз сделал премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью Funke.

По его мнению, в краткосрочной перспективе Германия способна обойтись без нефти и угля из РФ, но с резким отказом от газа все сложнее.

"Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями", - заявил Зедер.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая промышленность выступила против отказа от российского газа, но за эмбарго на уголь.

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