США наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом снижение "зависимости" от российских энергоносителей.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

"Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти", - сказал Салливан.

Советник президента добавил, что США считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.

По его словам, президент США Джо Байден был в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу.

Ранее мы писали, что компания Shell продолжает покупать нефть в РФ несмотря на публичную остановку.

Также "Страна" сообщала, что Европарламент призывает ввести полное эмбарго на российские энергоносители.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.