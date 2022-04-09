Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти продолжает ее покупать, прикрываясь "смешиванием".

Об этом пишет Bloomberg

Как пишет обозреватель Bloomberg Ксавьер Брасс, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01 процента поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина", - говорится в статье.

Компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.

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