Польша намерена запретить поставки газа и угля из России в течение ближайших месяцев. Варшава призывает всю Европу поступить так же, чтобы оказать реальное влияние на экономику РФ.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", - сказал Шинковский.

При этом дипломат считает, что отказа одной только Польши будет недостаточно, чтобы повлиять на экономику РФ.

"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", - добавил Шинковский.

При этом он заявляет, что газовое эмбарго не разрушит экономику Германии, как об этом часто говорят в Берлине.

Напомним, что Евросоюз уже ввел эмбарго на импорт угля.

Ранее в ЕС посчитали, что Россия получила в 35 раз больше от Европы за газ, чем Украина - оружия.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.