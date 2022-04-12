Министр финансов Сергей Марченко, констатировавший, что Украина сейчас находится в наихудшем финансовом состоянии, заявил, что сейчас стране необходима экстренная финансовая помощь в размере нескольких десятков миллиардов долларов.

Об этом чиновник сказал в интервью изданию Financial Times.

Министр призвал к немедленной финансовой поддержке Украины. По его словам, озвученная им сумма нужна, чтобы покрыть гигантский дефицит бюджета, вызванный вторжением России в страну.

Также министр финансов заверил, что правительство продолжает выполнять свои основные обязательства по выплате зарплат и пенсий в государственном секторе и погашению долгов. Пик выплаты этих долгов приходится на апрель-июнь. При этом, по словам Марченко, отсрочки у кредиторов Киев просить не будет.

"Многие политики советуют нам реструктуризировать долги, но это не наша политика", - заявил Марченко.

Ранее "Страна" разбиралась, какие могут быть сценарии по выплате внешних долгов и как они отразятся на экономике и кошельках рядовых украинцев.

Также мы сообщали, что совет директоров Международного валютного фонда принял решение создать специальный административный счет для зачисления средств на поддержку Украины.