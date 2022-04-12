Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина сейчас находится в "худшем" финансовом положении.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Мы находимся в сильном стрессе, в самом худшем состоянии. Теперь это вопрос выживания нашей страны", - заявил министр.

По его словам, за март государственные расходы Украины превысили доходы примерно на 2,7 миллиарда долларов, однако разрыв может увеличиться до 5-7 миллиардов уже в апреле и мае.

Министр также указал, что ущерб инфраструктуре Украины оценивается в 270 миллиардов долларов. Около 7 тысяч жилых домов повреждены или разрушены.

В связи с этим Сергей Марченко говорит о необходимости финансовой поддержки Украины.

Напомним, что в апреле-июне Украине придется заплатить рекордные проценты по госдолгу - 167 миллиардов гривен. На фоне падения поступлений в бюджет это может стать причиной урезания социальных расходов. При этом о реструктуризации этого долга на Западе пока не говорят.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в апреле госбюджет Украины по доходам будет выполнен лишь на 50%. По его данным, Украина получила чуть больше 3 млрд долларов от Запада, но на войну тратит 10 млрд долларов ежемесячно.

Ранее, мы рассказали, что Минфин сообщил, украинский бюджет наполняется благодаря покупке военных облигаций. Доходы от таможни упали в пять раз.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

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