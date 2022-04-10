Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения. Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Пессимистический прогноз - 70% удастся засеять. В Черниговской, Сумской областях есть огромные аграрные площади. Если в ближайшие недели удастся все разминировать, то, может, эта площадь вырастет до 80%", – сказал он.

Ранее совет национальной безопасности и обороны заверил украинцев, что голод из-за войны стране не грозит, ведь для внутреннего потребления продовольствия стране хватит, несмотря на войну.

Однако продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) предупреждает, что в связи с войной в Украине цены в мире на крупы и растительные масла достигают беспрецедентного уровня.

В Украине тоже ожидается подорожание, несмотря на то, что голод стране не грозит. Мы рассказывали о том, какая сейчас ситуация на продовольственных рынках.