Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предлагает ввести против Запада продовольственные санкции и экспортировать российское продовольствие только в "дружественные" страны. То есть зерно и прочее в страны ЕС и США не поставлять.

При этом торговля с "дружественными" странами, как предлагает Медведев, будет вестись только в рублях и национальных валютах этих стран. В долларах и евро - нет.

Медведев также предложил расширить запрет на импорт продуктов и сельхозтоваров из "недружественных" стран.

Напомним, США вывели из-под санкций российские удобрения.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.