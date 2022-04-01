В России хотят ввести против Запада продовольственные санкции
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предлагает ввести против Запада продовольственные санкции и экспортировать российское продовольствие только в "дружественные" страны. То есть зерно и прочее в страны ЕС и США не поставлять.
При этом торговля с "дружественными" странами, как предлагает Медведев, будет вестись только в рублях и национальных валютах этих стран. В долларах и евро - нет.
Медведев также предложил расширить запрет на импорт продуктов и сельхозтоваров из "недружественных" стран.
Напомним, США вывели из-под санкций российские удобрения.
Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.
Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.
Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.
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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.