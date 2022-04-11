Бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, как Украина может требовать от России возмещений убытков из-за войны.

Об этом говорится в статье Мамедова, обнародованной в понедельник, 11 апреля.

Он пояснил, что в международном праве существуют специальные термины для определения возмещения стране-победительнице нанесенного ущерба: контрибуции (принудительное взыскание средств в пользу такой страны) и репарации (полное или частичное возмещение ущерба тем государством, которое начало войну, тому государству, которое подверглось нападению).

Разница заключается прежде всего в способе взыскания: репарацию всегда платят государству, на которое напали.

На какое возмещение ущерба от РФ может рассчитывать Украина

Мамедов говорит, что в случае России и Украины речь идет о возмещении тех потерь, которые нанесла РФ: за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты.

"Следовательно, было бы целесообразно поднять этот вопрос уже сейчас, во время переговоров, а также внести обсуждение деталей выплаты репараций в повестку дня ООН и двусторонних переговоров с потенциальными гарантами безопасности Украины. Кроме того, Украина, Литва и Польша подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT), улучшающей обмен информацией между следственными органами. Этот механизм также может позволить ускорить преобразование арестованного в этих государств имущества РФ и причастного к преступлениям в конфискованное. Сотрудничество в рамках соглашения между тремя странами на основе уже открытых криминальных дел позволит выработать пути его передачи Украине или потерпевшим как можно быстрее", - говорится в статье.

Таким образом, далее пишет Мамедов, Украина как государство имеет несколько вариантов компенсации убытков:

Первый - предусмотреть выплату репараций в мирном договоре с РФ.

Второй - доверить институтам ООН обеспечение выплаты репараций со стороны РФ. Но при этом в сотрудничестве с союзниками привязать размораживание активов РФ к выплате репараций.

Третий - по решению союзников получить замороженные активы РФ, если Россия и дальше продолжит игнорировать международное право.

Также Мамедов приводит несколько механизмов индивидуальных возмещений:

Международный Суд ООН. Трастовой фонд для жертв (ТФЖ). Европейский суд по правам человека.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.