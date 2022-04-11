В Буче российские военные убили бывшего народного депутата Александра Ржавского. Сообщение об этом семья Ржавского опубликовала на странице погибшего.

Александра Ржавского убили в Буче 27 марта. Ему недавно исполнилось 63 года.

Ржавский - уроженец Краматорска, в 1999 (набрал 0,37%) и 2004 году (набрал 0,03%) баллотировался в президенты Украины.

С 1998 по 2002 год был нардепом, избрался в Раду по мажоритарному округу №46 в Донбассе.

С апреля 2018 года возглавлял политическую партию "Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина".

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.