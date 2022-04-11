Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля по установлению мира в Украине военным путем "существенно меняют правила игры".

Так Лавров прокомментировал слова Борреля, который в ходе визита в Киев, заявил, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Заявление о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта прозвучало впервые за время существования ЕС.

"Заявления Борреля по ситуации на Украине из ряда вон выходящие - или у него что-то личное, или он просто ляпнул", - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине призвана "покончить с курсом США на доминирование в мире".

Вместе с тем, Лавров заявил, что Россия выступает за переговоры с Украиной.

При этом он обвинил украинскую делегацию в том, что она на переговорах "изворачивается на 180 градусов". "Но мы люди терпеливые и настойчивые", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее Лавров заявил о нарастающих проблемах в переговорах Украины и России.

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