Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова трибунала по военным преступлениям.

Слова Штайнмайера приводит немецкий журнал Der Spiegel.

"Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет объясниться", - сказал Штайнмайер в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Ранее Штайнмайер говорил, что сожалеет о своей прежней многолетней поддержке газопровода "Северный поток - 2". По словам президента Германии, он не верил, что Владимир Путин "примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия".

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.