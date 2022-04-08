Украина собирается национализировать всю собственность России в стране, чтобы компенсировать потери от российского вторжения.

Об этом эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также заявил, что уже принят соответствующий закон.

"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат России. Безусловно, принято законодательство о национализации. Мы начали эти процессы, чтобы компенсировать за счет этих доходов частичку убытков, которые наносит нам РФ", - заявил он.

Также Украина ожидает получить средства от замороженных за рубежом российских активов.

Напомним, ранее Рада проголосовала за национализацию активов РФ.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" заявила о старте национализации 15 тысяч находящихся в Украине российских вагонов.

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