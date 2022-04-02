"ДНР" отберет все движимое и недвижимое имущество на новых захваченных украинских территориях, которое до этого находилось в государственной или коммунальной собственности Украины.

Соответствующий "указ" выдал "глава ДНР" Денис Пушилин, пишут "РИА Новости".

Из "документа" следует, что движимое и недвижимое имущество (за исключением жилфонда), которое ранее было государственной и коммунальной собственностью Украины, подлежит учету как "госсобственность" "ДНР".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о процессах, которые происходят на территориях Донбасса, захваченных после 24 февраля "ЛДНР".

Напомним, что согласно сводке Генштаба ВСУ, армия России перебрасывает войска на Донбасс, где пытается штурмовать города.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.