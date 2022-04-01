С начала вторжения России многие населенные пункты перешли под контроль противника.

На Донбассе этот процесс сопровождается тем, что захваченные территории включаются в состав "ДНР" и "ЛНР". И начинают жить по правилам этих "республик" во всем - за исключением разве что мобилизации. Она там не проводится. По крайней мере, пока.

Что там сейчас происходит и как живут мирные жители городов, еще вчера бывших под украинской властью, разбиралась "Страна".

Поезда, пропуска и "фильтрация"

В Луганской области под "ЛНР" за последний месяц оказалось несколько крупных населенных пунктов - таких как Старобельск, Счастье, Сватово и Станица Луганская.

Одним из первых демонстративных шагов был запуск железнодорожного сообщения между этими городами и собственно Луганском. 19 марта о том, как туда прибывает первый поезд из Старобельска, показали местные телеканалы.

С тех пор поезд стал курсировать ежедневно. Билеты можно купить прямо у проводников - как за рубли, так и за гривны.

Также в Луганск поехали пассажирские автобусы из Счастья. Стоимость проезда - 27 рублей или 11 гривен. Также открыто автомобильное движение в этом направлении.

Правда, просто так в Луганск попасть все равно не получится. Еще в середине марта в "ЛНР" объявили, что жители недавно занятых территорий обязаны иметь пропуск. Он не нужен только тем, у кого есть "паспорт республики", но его, понятно, ни у кого пока еще нет.

Без пропуска поездом можно доехать только до Станицы Луганской (станция Кондрашевская), где оборудованы временные КПВВ для проверки документов у въезжающих.

Кроме Станицы, такие пункты находятся в Трехизбенке и на трассе Счастье - Луганск в районе Северского Донца.

Пропуск выдают в районных отделах "полиции ЛНР", которые организованы на захваченных территориях. Туда нужно прийти с паспортом и подать заявление. После чего пройти проверку и сдать отпечатки пальцев.

То есть идет некая первичная фильтрация и учет населения, которое проживает в "освобожденных" городах. Также требуют получать пропуск и у беженцев, которые едут с подконтрольных Украине территорий - например, из Северодонецка.

Жители Счастья пишут в соцсетях, что беженцы не успевают оформить пропуск, поскольку в райотделах эти документы выдают лишь до обеда. И поэтому по пути в Луганск люди вынуждены ночевать в Счастье.

Те же процессы идут в Донецке. На днях местное "МВД" заявило, что люди, прибывающие в город с территорий, недавно находившихся под Украиной, должны стать на учет в "полиции".

В заявлении властей говорится, что проводятся проверочные и "фильтрационные" мероприятия "с последующим получением соответствующих документов".

"Граждане, покинувшие пострадавшие в результате боевых действий населенные пункты, обязаны явиться для прохождения проверки в отдел полиции по месту фактического пребывания", - заявляют в полиции "ДНР.

Каких-то наказаний за неявку не озвучивается. Однако, скорее всего, человека с паспортом Украины, где указана прописка на других территориях, при первой же проверке документов на улице задержат и доставят в отделение. Где и проведут "фильтрацию".

В Донецк едут более централизованно, чем в Луганск - в основном, это люди, которых вывозят из осажденного Мариуполя или недавно разгромленной Волновахи (украинские власти заявляют, что их вывозят насильно). Они сейчас составляют основной поток беженцев с юга Донецкой области в "ДНР", а также в Россию.

Так, по информации "Страны", донецкие больницы сегодня переполнены ранеными мариупольцами - гражданским населением, которое пострадало от обстрелов. "Людей некуда класть, их привозят целыми семьями, переполнены и взрослые, и детские отделения", - рассказал нам один из врачей донецкой областной травматологии.

Судя по всему, проехать из того же Мариуполя в Донецк возможно и на автомобиле. Насколько известно, пропуск для этого не нужен. Но один свой "полицейский участок" в Мариуполе "ДНР" уже открыла - на проспекте Строителей, 230 (северная окраина города).

Еще три отделения "полиции ДНР" открыла в ближайших к Мариуполю поселках Мелекино, Виноградное и Сартана.

Выплаты, цены и деньги

С 16 марта в "ЛНР", а через десять дней и в "ДНР" вернули в оборот украинскую гривну. Делается это для того, чтобы жители "присоединенных" территорий могли платить за товары и услуги.

Гривну предписали принимать в магазинах, а также будут указывать гривневые ценники наряду с рублевыми. Действовать такой порядок в Луганске будет до 31 марта, а в Донецке до 1 июля. Обменный курс установлен в размере 2,5 рубля за гривну.

В Счастье Луганской области украинские банки не работают, но в местных пабликах уже появились предложения "обналичить" средства с карточных счетов - как в гривнах, так и в рублях.

Такие же предложения уже появляются и в других городах, где оказалось множество людей с украинскими картами - без возможности снять с них деньги или заплатить по терминалу. Говорят, что за обналичку посредники берут по 20% - это "грабительская" маржа, но у людей часто просто нет выбора.

После того как в Донецке позволили менять гривны на рубли, в отделения местного банка выросли очереди - причем их составляли не столько беженцы, сколько местные жители, у которых еще остались гривны.

Люди резонно подумали, что лучше обменять украинскую валюту на рубль сейчас, пока это не отменили.

К слову, некоторые люди, погибшие от удара "Точкой-У" в Донецке, стояли именно в такой очереди на улице Университетской.

Но вернемся к территориям, которые недавно были захвачены "ЛДНР". Там уже начали оформлять пенсии. Еще 9 марта вышло "постановление правительства ЛНР" о запуске работы Пенсионного фонда в Станично-Луганском районе.

Чтобы получить "республиканские" пенсии, жителям района предписали идти в отделения ПФ и подавать заявления. Пенсию оформят по паспорту и пенсионному удостоверению и начнут выплачивать считая от 1 марта. Размер выплаты 7 884 рублей в месяц.

С 1 июля пенсии обещают пересмотреть и дифференцировать. Те же нормы распространяют на другие территории, которые попадают под власть "ЛНР".

Правда, в соцсетях жители жалуются, что после захвата территорий цены там очень сильно выросли. Кило гречки, стоившей 50 гривен, в Старобельске неделю назад продавали за 100 гривен. Другие жители говорят, что покупали гречку за 75 гривен, а сахар - за 49 (было 30 грн).

Это связывают с тем, что плохо налажены поставки товаров из России и "ЛНР", и пока магазины держатся на местных запасах, что создает серьезный дефицит.

В "ДНР" проблему нехватки денег собираются решать путем введения оплачиваемых общественных работ. "Глава республики" Пушилин заявил, что в центрах занятости появились вакансии по разбору завалов пострадавшего от бомбардировок жилья. Платить обещают в пределах 32 тысяч рублей в месяц (порядка 12-13 тысяч гривен).

Как работает связь

Украинские операторы на недавно захваченных территориях Донбасса не работают. И огромное количество людей остались без связи.

В пабликах городов самое распространенное сегодня объявление - это поиск родственников, с которыми нету связи. Люди пытаются узнать судьбу тех, кто остался в населенных пунктах, попавших за последний месяц под власть "ЛНР" и "ДНР".

Мобильные операторы "ЛДНР" постепенно запускают свою связь захваченных территориях.

26 марта "Лугаком" заявил, что выполняется план по установке 250 базовых станций, во всех райцентрах оборудование уже запущено. Начали открываться и точки по продаже сим-карт.

Но их пока не так много. В Счастье и Старобельске таких точек три, в Станице Луганской - две, в Беловодске - одна. Самый дешевый стартовый пакет "Лугакома" продается по 140 гривен.

Донецкий "Феникс" отчитывается о том, как налаживает связь в Волновахе и прилегающих районах. Но там пока только настраивают оборудование, купить карту еще нельзя.

С электросетями на новых территориях "республик" - вопрос отдельный. Например, жители Станицы Луганской жалуются, что у них напряжение в сети упало до 170 вольт.

В комментариях идут предположения, что город перевели на резервное питание, пока не перезапустят работу ТЭС в Счастье, за которую шли бои.

Что с "неблагонадежными"?

Украинские власти периодически рассказывают о том, что происходит на оккупированных "ЛДНР" территориях.

Недавно Главное управление разведки сообщило, что власти "ЛНР" начали изымать из школ украинские учебники - литературу и пособия по истории.

"Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных состязаний. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература", - говорят в ГУР.

Сообщается, что в Кременной и Рубежном из библиотек изымают книгу "Дело Василия Стуса". Книги после этого "уничтожаются на месте" или вывозятся.

Также разведка подтверждает, что в Старобельске новые власти форсируют переход на рубли. И начинают собирать у местного населения документы для оформления пенсий.

Отдельным пунктом идет поиск проукраинских активистов и участников АТО.

Последнее подтверждается и со стороны "ЛНР", где уже заявляют, что "вскрыли" тех или иных сторонников Украины и "националистов" на территориях, которые захватили. В "республике" регулярно отчитываются о проведении обысков по адресам, где жили бойцы батальона "Айдар", а также объявляют в розыск местных депутатов, которые "сотрудничали с СБУ".

О подобных акциях "МВД ЛНР" сообщало по Старобельску и Станице Луганской.

То есть, судя по всему, идут облавы на проукраинских активистов (или кого таковым посчитали) на недавно захваченных территориях Донбасса.

Причем процесс этот здесь более масштабный и жесткий, чем в той же Херсонской и Запорожской областях. Потому что в Луганской и Донецкой областях вслед за российской армией заходят силовые структуры "ЛДНР" - "полиция" и "МГБ", которые и занимаются тем, что они называют "фильтрацией".