Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о выплатах и экономическом положении государства в своем видеобрифинге.

Так, по словам Шмыгаля, 73 млрд гривен направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым, а также в Минфине выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам, авансом сделали выплаты для прифронтовых регионов.

Правительство также реализовало программу выплат по 6 500 всем потерявшим работу - всего было 5 млн заявок, вместе с тем начали программу поддержки вынужденных переселенцев.

Также Шмыгаль рассказал, что на полях начали посевную – государство предоставило аграриям финансирование более чем в 20 млрд гривен и кредиты всем под 0%.

Брифинг премьера Дениса Шмыгаля. Главное:

73 млрд гривен направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым; выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам, авансом сделали выплаты для прифронтовых регионов; реализовали программу выплат по 6 500 всем потерявшим работу — всего было 5 млн заявок; начали программу поддержки вынужденных переселенцев; начали посевную – государство предоставило аграриям финансирование более чем в 20 млрд гривен и кредиты всем под 0%; начали программу закупки 10 млн продуктовых наборов для жителей прифронтовых городов; более 150 тысяч бизнесов переходят на новую систему налогообложения – 2% с оборота; около $1 млрд предоставят иностранные партнеры в качестве поддержки.

Ранее премьер рассказывал, что Украина за один день войны теряет около 2 миллиардов гривен из бюджета. Для инфраструктуры страны за месяц потери составили 119 миллиардов долларов, или 4,25 млрд долларов в день.

Также "Страна" писала, что ранее Кабмин анонсировал компенсацию коммуналки, индексацию пенсий и выплаты для переселенцев.