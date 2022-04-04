Шмыгаль рассказал о выплатах в стране. Фото: Офис президента

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о выплатах и экономическом положении государства в своем видеобрифинге.

Так, по словам Шмыгаля, 73 млрд гривен направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым, а также в Минфине выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам, авансом сделали выплаты для прифронтовых регионов.

Правительство также реализовало программу выплат по 6 500 всем потерявшим работу - всего было 5 млн заявок, вместе с тем начали программу поддержки вынужденных переселенцев.

Также Шмыгаль рассказал, что на полях начали посевную – государство предоставило аграриям финансирование более чем в 20 млрд гривен и кредиты всем под 0%.

 

Брифинг премьера Дениса Шмыгаля. Главное:

  1. 73 млрд гривен направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым;
  2. выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам, авансом сделали выплаты для прифронтовых регионов;
  3. реализовали программу выплат по 6 500 всем потерявшим работу — всего было 5 млн заявок;
  4. начали программу поддержки вынужденных переселенцев;
  5. начали посевную – государство предоставило аграриям финансирование более чем в 20 млрд гривен и кредиты всем под 0%;
  6. начали программу закупки 10 млн продуктовых наборов для жителей прифронтовых городов;
  7. более 150 тысяч бизнесов переходят на новую систему налогообложения – 2% с оборота;
  8. около $1 млрд предоставят иностранные партнеры в качестве поддержки.

Ранее премьер рассказывал, что Украина за один день войны теряет около 2 миллиардов гривен из бюджета. Для инфраструктуры страны за месяц потери составили 119 миллиардов долларов, или 4,25 млрд долларов в день.

Также "Страна" писала, что ранее Кабмин анонсировал компенсацию коммуналки, индексацию пенсий и выплаты для переселенцев.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.