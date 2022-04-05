Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс собирает доказательства по военным преступлениям в Украине.

Об этом Смит сообщила на пресс-конференции в Брюсселе.

"Что нам нужно сделать, так это собрать информацию, которая нам нужна, чтобы привлечь Путина и его команду в Москве к ответственности. Есть вариант Организации Объединенных Наций. Есть несколько способов сделать это", — сказала она.

Отвечая на вопрос о том, как Соединенные Штаты помогут в расследовании военных преступлений в Украине, Смит сказала: "Чтобы полностью понять, что происходит на местах, нам нужно собрать как можно больше информации".

Смит предупредила, что "слишком рано говорить о том, что именно произошло" в Буче и других городах, где Россия совершила военные преступления, но добавила, что "мы совершенно уверены, что есть доказательства, которые нам нужны, чтобы привлечь Путина к ответственности".

Напомним, в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже обнаружили братскую могилу.

Кроме того, в Буче, Ирпене и Гостомеле под Киевом российские военные также насиловали и пытались сжечь женщин.

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