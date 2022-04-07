На заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о проблемах в переговорах с Украиной отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заявил, что украинская делегация, которую возглавляет Давид Арахамия, в рамках переговорного процесса не взаимодействует с группой Лаврова и не получала претензий от представителей российской делегации под главой Мединского.

Также Подоляк заявил, что украинская сторона работает в рамках предложенной в Стамбуле формулы.

"Поэтому сложно понять, что именно он (Сергей Лавров, - Ред.) имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали", - заявил Подоляк.

Появление же подобных заявлений Лаврова Подоляк связал с нарастающим скандалом вокруг Бучи.

Он заявил, что Москве видят "стремительно нарастающие крайне негативные глобальные оценки способов ведения войны РФ и их склонность к отказу от правил и обычаев ведения войны". И поэтому, по его мнению, со стороны РФ и появляются такие заявления.

Напомним, Анкара предложила Украине и России продолжить переговоры в Турции.

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