Анкара предложила Украине и России продолжить переговорный процесс в Турции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передают российские СМИ.

Он отметил, что обе стороны поддерживают идею продолжения переговоров в Турции.

Сегодня Лавров заявил о нарастающих проблемах в переговорах Украины и России. Украина хочет обсудить статус Крыма и Донбасса на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а Россия отказывается.

Он также заявил, что в предоставленном Украиной новом проекте соглашения с РФ "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле". В частности Лавров заявил, что в новом украинском варианте соглашения "отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь".

На заявления Лаврова отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что украинская делегация, возглавляемая Арахамией, в рамках переговорного процесса не взаимодействует с группой Лаврова и не получала претензий от представителей российской делегации под главой Мединского.

Также Подоляк заявил, что украинская сторона работает в рамках предложенной в Стамбуле формулы:

«Поэтому сложно понять, что именно он (Сергей Лавров, - прим.) имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали»

Напомним, еще 3 апреля Зеленский заявлял, что участники переговоров близки к договоренности о нейтральном статусе Украины.

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