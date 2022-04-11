Советик главы ОП Алексей Арестович, который заявлял, что война с РФ продлится до 2035 года, советует тем украинцам, кто не готов столько лет жить в состоянии войны, уезжать из страны.

Об этом Арестович заявил в интервью Марку Фейгину.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была между Израилем и арабами, когда прошло пять войн, "пока они поняли, что эти методы не действуют, и надо переходить к другим".

"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - считает Арестович.

Тем, кто к такому сценарию не готов, Арестович советует покинуть Украину.

"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - сказал он.

Отметим, что по данным ООН, уже 11,4 млн украинцев покинули свои дома из-за войны.

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Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.