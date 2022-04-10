Всемирный банк посчитал, как упадут экономики Украины и России вследствие войны и санкций.

"Объем производства в Украине, вероятно, сократится на ошеломляющие 45,1% в этом году", - сообщает банк.

По его данным, вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и разрушению производственных мощностей.

Также во Всемирном банке сделали ряд следующих заявлений:

более половины предприятий в Украине закрылись.

те, что остались в строю, работают с гораздо меньшей производительностью.

закрытие судоходства по Черному морю обвалило украинский экспорт на 50% (и на 90% упал экспорт зерна).

общий ВВП Восточной Европы (включая как страны ЕС, так и бывшего СССР) упадет в этом году на 30,7%.

Российская же экономика упадет в 2022 году на 11,2% - из-за санкций, прогнозирует Всемирный банк.

Напомним, Bloomberg сообщил о неизбежности дефолта России.

Ранее мы писали, что Минэкономики попросило "Пепси", "Кока-Колу", "Карлсберг" и других помочь с восстановлением экономики Украины.

Также "Страна" сообщала, что МВФ создал специальный денежный счет для сбора средств в поддержку Украины.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.