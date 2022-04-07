Глава Минфина России Антон Силуанов назвал "кражей" заблокированные Западом российские резервы.

Министр финансов РФ заявил, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы Россия объявила дефолт по внешнему долгу. По его словам, рублевые средства на оплату внешнего долга России могут быть конвертированы в валюту только в случае, если будет открыт доступ к замороженным резервам.

Силуанов также сообщил, что Минфин будет предлагать отказаться от выплат дивидендов российскими банками, а также будет индивидуально подходить к выплатам дивидендов госкомпаниями за прошлый год, так как не все готовы не платить.

Напомним, Минфину РФ отказали в исполнении обязательства по евробондам в рублях. Россию может ждать дефолт 4 мая.

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