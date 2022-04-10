Первый внешний дефолт Российской Федерации за почти столетие кажется неизбежным после новой финансовой недели. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Известно, что казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов по счетам России в американских банках, усилив тем самым давление на банковскую систему.

После этого 4 апреля было зафиксировано две попытки, когда Москва, нарушив условия по облигациям, заплатила инвесторам рубли вместо долларов. Обе операции не были приняты. С того момента начался отсчет 30-дневного льготного периода для исправления ситуации. Если этого не произойдет - Россию 4 мая ждет внешний дефолт.

Вместе с тем журналисты приводят данные аналитиков ICE Data Services, которые утверждают – облигации страны торгуются на проблемной территории, а вероятность внутреннего дефолта в течении ближайших 12 месяцев оценивается в почти 90%.

Известно, что в последний раз Россия объявляла дефолт по внутреннему (суверенному) долгу в 1998 году. При этом последнее объявление внешнего дефолта было аж после революции в 1917 году.

В то же время министр экономики РФ Антон Силуанов обвинил западные страны в том, что те "всеми возможными силами пытаются заставить РФ объявить дефолт" и добавил, что Москва будет использовать "другие механизмы" для осуществления платежей.

Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов назвал "кражей" заблокированные Западом российские резервы.

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