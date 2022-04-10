Минэкономики Украины обратилось в крупнейшие корпорации мира с просьбой о присоединении к восстановлению страны. Их просят перечислить средства в Фонд восстановления и трансформации экономики, а также Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

"Финансовая поддержка будет направлена на инструменты помощи бизнесу и реанимирования экономики, и позволит предотвратить кризис, который из-за военной агрессии России угрожает не только Украине, но и всему миру", - сообщил замминистра экономики Александр Грибан.

Известно, что среди компаний, к которым Украина обратилась за помощью, есть такие:

Fazer Confectionery Ltd Eaton Corporation PLC Kimberly-Clark Corporation, kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk SE, Ipsos SA, HEINEKEN Company, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola Company, Philip Morris International, S Group (Prisma), Japan Tobacco International, S.A. Auchan Holding, Procter & Gamble, Mars Incorporated и Conta-Clip.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.