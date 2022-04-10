С начала военного положения незаконно пересечь границу, чтобы сбежать из Украины, пытались 2,2 тысячи мужчин. Некоторые из них в результате погибли.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Одни мужчины пытались подкупить пограничников. Другие использовали поддельные документы, в которых приписывали себе или детям инвалидность, называли умершими живых жен или дописывали количество детей.

Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали.

Случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Также нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.

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