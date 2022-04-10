Бывший народный депутат Борислав Береза отреагировал на опубликованное в сети видео, где ему пытаются вручить повестку в военкомат, а он не хочет ее брать.

Береза заявляет, что это некий "вброс", который сделан по заказу главы Офиса президента Андрея Ермака и советника главы МВД Антона Геращенко.

В ответ на это заявление Антон Геращенко в комментарии "Стране" привёл цитату Марка Твена: "Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!"

Напомним, в Telegram-каналах появилось видео, на котором бывшему народному депутату Бориславу Березе пытаются вручить повестку в военкомат. На видео Береза ходит с пистолетом на ремне и звонит своим знакомым, спрашивая, что ему делать.

Ранее мы писали, что бывший народный депутат Борислав Береза вслед за Алексеем Арестовичем высказался против засилья блокпостов на дорогах, которые тормозят движение по всей Украине.

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