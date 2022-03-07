Береза высказался против засилья блок-постов. Фото: Facebook

Бывший народный депутат Борислав Береза вслед за Алексеем Арестовичем высказался против засилья блок-постов на дорогах, которые тормозят движение по всей Украине. 

"С блок-постами надо что-то делать. Это напоминает "дикую вольницу", а не систему фильтрации и отлова диверсантов", - написал экс-нардеп в Facebook.

Береза добавил, что с людьми из теробороны хорошо было бы провести инструктаж, отработать некоторые навыки, а также усилить военными или работниками СБУ.

Борислав Береза назвал блок-посты "дикой вольницей"

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Западной Украине отряды теробороны постоянными проверками на дорогах фактически парализовали движение. Он призвал разблокировать дороги и ограничить шпиономанию.

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