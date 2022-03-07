Бывший народный депутат Борислав Береза вслед за Алексеем Арестовичем высказался против засилья блок-постов на дорогах, которые тормозят движение по всей Украине.

"С блок-постами надо что-то делать. Это напоминает "дикую вольницу", а не систему фильтрации и отлова диверсантов", - написал экс-нардеп в Facebook.

Береза добавил, что с людьми из теробороны хорошо было бы провести инструктаж, отработать некоторые навыки, а также усилить военными или работниками СБУ.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Западной Украине отряды теробороны постоянными проверками на дорогах фактически парализовали движение. Он призвал разблокировать дороги и ограничить шпиономанию.

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