Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич рассказал, что с ним произошло после того, как его "взял в плен" созданный Порошенко батальон теробороны. Как и предполагала "Страна", никакие блок-посты и позиции терробороны он не фотографировал.

"Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать что я в Киеве. Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста. Было несколько бетонных плит, на которые в сегодняшнем Киеве уже никто не обращает внимание. Потом, не буду говорить откуда, из-за безопасности тех, кто это сделал, выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители!

Представители теробороны попросили встретиться с их руководством. Самостоятельно пошел к ним, показал фотографии. Посмотрев, они не увидели в них ничего криминального, но попросили, чтобы я подождал правоохранительные органы.

Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного.

Прошу всех успокоиться - эта история закончена", - написал Шуфрич в своем Фейсбуке.

Напомним, вчера 206-й батальон теробороны, созданный при поддержке Евросолидарности, "взял в плен" нардепа Шуфрича и опубликовал фото с ним в разных ракурсах (первыми их опубликовал советник Порошенко Бирюков). По их данным, якобы Шуфрич фотографировал позиции теробороны.

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