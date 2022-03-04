В сети появилось видео разговора нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича с бойцом территориальной обороны, а точнее с Александром Погребиским - одним из депутатов от Евросолидарности в горсовете Киева. На кадрах видно, что Погребиский держит Шуфрича за плечо и говорит с ним довольно грубо.

"Что что говорил, войска отвести нужно? Каким образом закончить войну? Каким способ, отвести войска, перестать стрелять так ты говорил? У@бище, сука" - говорит боец и силой садит нардепа на стул.

Инцидент прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Хотел бы сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ, если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать", - предупредил Данилов.

"Таким образом Данилов фактически поддержал этот затеянный людьми Порошенко цирк по созданию картинки для российских медиа. Маловероятно, что Шуфрич делал какие-то фото. Скорее всего, его просто узнали на улице и решили поиздеваться", - комментирует ситуацию Telegram канал "Политика Страны".

В Украине — очередной день страшной войны.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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