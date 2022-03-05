Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Западной Украине отряды теробороны постоянными проверками на дорогах фактически парализовали движение.

Об этом Арестович заявил в видеообращении.

"Местная самооборона, говорят (говорят – я подчеркиваю!), демонстрирует слишком много рвения. Шпиономания. Украинцы – нация контрразведчиков. А контрразведчик – это, как известно, человек, который ищет врага среди друзей. В отличие от разведчика, который ищет друзей среди врагов", - сказал Арестович.

Он призывал разблокировать дороги и ограничить шпиономанию.

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