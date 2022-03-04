Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал видео, котором рассказал, что нужно готовиться к тяжелым временам и войне с Россией на истощение.

По его словам, многие впали в уныние на фоне некоторых успехов российских войск и на фоне бомбежек украинских городов и больших жертв.

Однако, на самом деле, россияне могут продвинуться ещё дальше, а бомбежки могут ещё усилиться.

Поэтому, по словам Арестовича, нужно морально готовиться к тяжёлым временам и затяжной войне на истощение

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.

Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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