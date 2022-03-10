Сегодня появилась информация о гибели бывшего нардепа Евгения Дейдея. Об этом в соцсети сообщила его жена - Дарина Дейдей. Обстоятельства смерти мужа она не уточняет.

Известно, что у Евгения Дейдея остались трое детей. Ему было 34 года.

Евгений Дейдей в 2014 году был избран в Верховную Раду по списку "Народного фронта".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье проходит встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.