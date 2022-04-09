В Telegram-каналах появилось видео, на котором бывшему народному депутату Бориславу Березе пытаются вручить повестку в военкомат.

Береза на видео ходит с пистолетом на поясе. Он звонит своим знакомым и спрашивает, что ему делать.

При этом представители военкомата требуют от него подписать повестку. Береза отвечает "сейчас подпишу". Но не делает этого, предлагая дождаться полиции, которая должна установить личности явившихся к нему людей.

Также экс-депутат несколько раз спрашивает, "как они нашли эту семью". То есть, видимо, Береза находится не по адресу прописки и предполагает, что представители военкомата за ним пришли по чьему-то приказу.

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