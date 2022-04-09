Украину с начала войны покинули 4,44 миллиона человек. Больше половины беженцев уехали в Польшу.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Свежие данные на 59 347 человек больше, чем днем ​​ранее.

По данным Управления, более половины из выехавших за пределы страны – 2,565 миллионов – уехали в Польшу.

Такого потока беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны.

90% тех, кто бежал из Украины, составляют женщины и дети.

Еще 7,1 миллиона человек, по оценкам ООН, стали внутренними переселенцами.

Ранее мы рассказывали, как украинские беженцы трудоустраиваются в Польше. В стране наблюдаются очереди на работу и снижение зарплат.

Также напомним, что недавно главу МВД Великобритании раскритиковали за крайне медленное открытие границы для украинских беженцев.

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