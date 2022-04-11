Кабмин и парламент Украины призывают страны ЕС и G7 повысить налоги для компаний, которые продолжают вести бизнес в России.

Об этом сообщил бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет, а также первый замглавы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Речь идет о том, чтобы мировая общественность ввела санкции, аналогичные тем, которые прописаны в принятом Верховной Радой в первом чтении 1 апреля законопроекте, повышающем на 50% налоги для международных компаний, которые не захотели уходить с российского рынка.

При этом народные депутаты сразу заговорили о необходимости того, чтобы такие нормы работали не только в Украине.

"Если условный Leroy Merlin не хочет уходить из России по моральным причинам, мы должны заставить его по экономическим", - написал Дубилет.

По словам Ярослава Железняка, Украина призывает страны-партнеры вместе с Украиной повысить налоговую нагрузку на бизнес, который продолжает работу в России. Работа ведется со странами, входящими в ПАСЕ, ЕС, а также с Японией, Австралией, Новой Зеландией, Канадой, США и Южной Кореей. Украина на уровне Минфина и Верховной Рады обратилась ко всем Министерствам финансов, парламентам и работает с депутатскими группами по межпарламентским связям.

Железняк утверждает, что пока рано говорить о том, какие именно страны поддержат инициативу, но по его мнению, среди них точно будет Польша.

Отметим, что принятый в первом чтении законопроект №7232 предусматривает, что при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в России, применяется коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

Согласно документу, компании смогут избежать повышенного налогообложения только в том случае, если лишатся экономических связей с государством-агрессором.

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