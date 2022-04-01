В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада приняла несколько законов.

"Страна" давала их перечень, теперь расскажем о нескольких из инициатив подробнее.

Закон №7214. Он запрещает использование символов "Z", "V" и объявляет Россию государством-террористом.

Буквы "Z", "V" признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам.

"Запрещается любая пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в частности, использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", - заявил соавтор законопроекта Никита Потураев.

Закон №7169. Национализация имущества граждан и юридических лиц РФ, а также граждан Украины, публично отрицающих войну. Принятый закон вносит изменения в ранее принятый закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" и фактически расширяет его действие также на:

физлиц – граждан РФ;

лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, но имеющих тесную связь с агрессором (место жительства/основная деятельность);

юрлиц (их филиалов, представительств), работающих в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлиц в Украине, в которых РФ владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Закон №7232. На 50% повышаются налоги для международных компаний, которые не захотели уходить с российского рынка. Документ предусматривает, что при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в России, применяется коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

Согласно документу, компании смогут избежать повышенного налогообложения только в том случае, если лишатся экономических связей с государством-агрессором.

Проект закона №7172-1. Касается запрета "пророссийских партий" и принят в первом чтении.

Документом предусматривается, что дела о запрете партий, которые носят "антиукраинский характер" и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориально целостности Украины, будут рассматриваться как срочные в сокращенные сроки.

Законопроектом предлагается определить, что в период военного положения дела о запрете политической партии будут подсудны как суду первой инстанции апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

Судом апелляционной инстанции по соответствующему делу является Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Судебное решение ВС по таким делам окончательное и кассационному обжалованию не подлежит.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.