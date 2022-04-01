Верховная Рада приняла поступивший на рассмотрение 30 марта закон о вознаграждении за передачу ВСУ российской военной техники, которая пригодна к дальнейшему использованию.

Об этом говорит статус документа №7229 и названием "Проект закона об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора".

Авторы инициативы предлагают платить деньги как гражданам Украина, так и российским военным.

За переданную технику установлены следующие суммы вознаграждения:

1 000 000 долларов за боевой самолет;

1 000 000 долларов за корабль 1-го и 2-го ранга;

500 000 долларов за боевой вертолет;

100 000 долларов за танк и наземную артиллерию;

50 000 долларов за боевую машину пехоты.

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