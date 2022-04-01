От 50 тысяч до миллиона долларов. Рада установила вознаграждение за передачу ВСУ российской военной техники
Верховная Рада приняла поступивший на рассмотрение 30 марта закон о вознаграждении за передачу ВСУ российской военной техники, которая пригодна к дальнейшему использованию.
Об этом говорит статус документа №7229 и названием "Проект закона об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора".
Авторы инициативы предлагают платить деньги как гражданам Украина, так и российским военным.
За переданную технику установлены следующие суммы вознаграждения:
- 1 000 000 долларов за боевой самолет;
- 1 000 000 долларов за корабль 1-го и 2-го ранга;
- 500 000 долларов за боевой вертолет;
- 100 000 долларов за танк и наземную артиллерию;
- 50 000 долларов за боевую машину пехоты.
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