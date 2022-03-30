В Раду поступил новый законопроект. Фото: АиФ

В Верховную Раду 30 марта поступил текст законопроекта о вознаграждении за передачу ВСУ российской военной техники, которая пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Документ под номером 7229 называется "Проект закона об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора".

Авторы инициативы предлагают платить деньги в том числе и российским военным.

Так, за добровольную передачу боевого самолета российским военным полагается вознаграждение 1 миллион долларов. В такую же сумму оценён корабль 1-го или 2-го ранга.

За боевой вертолёт дадут 500 тысяч долларов. В те же 500 тысяч долларов оценивается передача украинцам корабля 3-го или 4-го ранга. 200 тысяч долларов дадут за передачу судна вспомогательного обеспечения.

100 тысяч долларов заплатят за танк, наземную самоходную артиллерию. За боевую машину пехоты, бронетранспортёр будет полагаться выплата в 50 тысяч долларов. Военные автомобили оцениваются в 10 тысяч долларов.

Прейскурант вознаграждений за технику РФ

Согласно документу, российским военнослужащим, которые добровольно передадут технику Украине, будет обеспечена полная приватность, выдача новых документов, безопасность на территории Украины или создание возможности для выезда в третьи страны.

Вознаграждение получат и украинские военные и даже простые граждане Украины, которые тоже передадут вооружённым силам Украины военную технику РФ в состоянии, пригодном для использования.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада хочет ввести ответственность за выезд из Украины во время войны.

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