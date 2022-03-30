В Верховную Раду 30 марта поступил текст законопроекта о вознаграждении за передачу ВСУ российской военной техники, которая пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Документ под номером 7229 называется "Проект закона об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора".

Авторы инициативы предлагают платить деньги в том числе и российским военным.

Так, за добровольную передачу боевого самолета российским военным полагается вознаграждение 1 миллион долларов. В такую же сумму оценён корабль 1-го или 2-го ранга.

За боевой вертолёт дадут 500 тысяч долларов. В те же 500 тысяч долларов оценивается передача украинцам корабля 3-го или 4-го ранга. 200 тысяч долларов дадут за передачу судна вспомогательного обеспечения.

100 тысяч долларов заплатят за танк, наземную самоходную артиллерию. За боевую машину пехоты, бронетранспортёр будет полагаться выплата в 50 тысяч долларов. Военные автомобили оцениваются в 10 тысяч долларов.

Согласно документу, российским военнослужащим, которые добровольно передадут технику Украине, будет обеспечена полная приватность, выдача новых документов, безопасность на территории Украины или создание возможности для выезда в третьи страны.

Вознаграждение получат и украинские военные и даже простые граждане Украины, которые тоже передадут вооружённым силам Украины военную технику РФ в состоянии, пригодном для использования.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада хочет ввести ответственность за выезд из Украины во время войны.

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