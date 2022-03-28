В "Оппозиционной платформе - За жизнь!" назвали попыткой "рейдерского захвата" новый законопроект, по которому власть сможет запрещать "пророссийские" партии и забирать их активы.

Заявление размещено на сайте партии.

"В условиях войны, когда требуется максимальная консолидация всех политических сил и украинского общества, власть продолжает рейдерство по отношению к своим политическим конкурентам. Вопреки всем демократическим принципам и нормам власть игнорирует то, что на парламентских и местных выборах за ОПЗЖ отдали свои голоса миллионы украинских избирателей, интересы которых представляет наша политическая сила", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ заявляют, что с самого начала войны помогает стране защищаться от врага и помогает людям.

"Наши партийцы организовали гуманитарные штабы, работающие практически круглосуточно, участвуют в подразделениях территориальной обороны. Избранные от партии депутаты и мэры до последнего защищают украинские города от оккупантов, рискуя жизнью, попадая в российский плен", - заявляют в ОПЗЖ.

Ранее "Страна" публиковала детали законопроекта о запрете "пророссийских" партий. Не более чем за два месяца можно будет запретить партию и конфисковать ее активы.

Также напомним, что СНБО и Зеленский уже и так запретили деятельность 11 партий, в том числе ОПЗЖ - но, пока, лишь на время военного положения.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.