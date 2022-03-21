В Бердянске пропал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Пономарёв.

Об этом сообщил сопредседатель партии Юрий Бойко.

"Обращаюсь ко всем нашим гражданам с просьбой о помощи. В Бердянске пропал и не выходит на связь наш коллега Александр Пономарев. В Бердянске он помогал людям, эвакуированным из Мариуполя. Если кто-то располагает информацией о его местонахождении, просьба сообщить представителям правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины", - сказал Бойко.

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